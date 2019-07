ST för 25 år sedan: Rekordvärme i Sundsvall och baby krossades under morfars bil

Så kom den efterlängtade värmen till slut. I går slogs till och med värmerekord. 31,3 grader i skuggan uppmätte SMHI vid Midlanda. Senast det var så varmt var i början av augusti 1975. Här på bilden ser vi korvförsäljerskan Ann-Charlotte Mehlin på Stora Torget. För henne är en dusch med sprayflaskan den enda svalka som bjuds. Många har solat alldeles för mycket. Apotekets solskyddskrämer och kylbalsam har gått åt som smör i solsken. Akutjourläkaren Katri Andersson på Sundsvalls sjukhus råder alla friska att duscha ofta, ta det lugnt och dricka mycket vatten. Har man däremot hjärtsvikt ska man inte dricka mycket, då hon menar att det kan ge besvär.

Semestern slutade i tragedi för den Kirunafamilj som tog in på Röstabadets camping i Harmånger i går förmiddag. När morfadern skulle parkera bilen bredvid husvagnen såg han inte sin sju månader gamla dotterson, utan backade på honom. Pojken fördes till Hudiksvalls sjukhus med ambulans men hans liv kunde inte räddas. Han dog av omfattande skallskador.

Ulvön har fått sin egen clown. Från den 5 juli ger clownen Ruben tre föreställningar per dag på sin nybyggda Ulvö amfiteater. Privatpersonen Ruben Madsen, före detta Sundsvallsbo, har hittat rätt för all framtid. Drömmen om att bo havsnära har slagit in. Han är nu en av de 36 bofasta personerna på Ulvön.

– Det finns många ställen som är som sommaren här, men som vintern finns bara ett. Jag ska begravas här, säger han. Jag har redan sett ut en plats. Det är tunt med jord där, men de får filéa mig.