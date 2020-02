ST för 25 år sedan: Roboten ett lyft för sopåkarna och hararna på ön Gran fredas

Snart är det eviga slitet för sopåkarna i Sundsvall slut. Sundsvall energi provar en ny typ av sopbilar, där tömning av sopkärl sker med hjälp av en robot. I mitten av mars dyker de första robotbilarna upp i villaområdena. När kärlen töms av roboten får sopåkarna bättre arbetsmiljö och kunderna billigare sophämtningstaxa. De 550–600 lyften som förut krävde starka armar och många hopp ut och in utför roboten, som styrs via en monitor i förarhytten, kliniskt och rent. Det kommer dock att dröja innan alla 30 sopbilarna är utbytta. I innerstan kommer modellen inte alls att kunna användas.

Nordanstigs Naturskyddsförening avstyrker den harfångst som Sörfjärdens Jaktklubb vill göra på ön och naturreservatet Gran.

– Bland annat för att vi tycker att det är oetiskt att flytta harar till fastlandet för att sedan jaga dem, säger Sven Norman, Jättendal, i föreningen som fått uppdraget att skriva till länsstyrelsen.

– Vi ifrågasätter även om det finns just några harar kvar på Gran, efter den uppmärksammade skyddsjakten och harfångsten som gjordes under 1993. I fjol sommar såg jag under mina besök på ön enbart en enda hare, säger Sven Norman

Nu öppnas dörren på glänt till äventyrssatsningen i Bodaborg, fem mil väster om Sundsvall. Borgen förvandlas till ett äventyrsfort som ska locka turister och företag. I slutet av april öppnar en äventyrlig miljö där både fysik och psyke ställt på prov i fem olika banor. Ombyggnaden av Bodaborg till ett äventyrsfors har kostat en miljon kronor hittills. 1.000 besökare behövs för att klara ekonomin.