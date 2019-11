ST för 25 år sedan: Rockmusiker med speciella egenskaper och elever smakar på språkstudier

De spelar i en unik orkester. Stanley och Keruberna är ett rockband där musikerna är handikappade.

Men i musiken märks inte deras handikapp. De river lös "Hound Dog" och "Proud Mary" lika tajt och kompromisslöst som andra rockband.

– You ain´t nothing but a hound dog.

Det låter precis som det skall. Men skulle man be Kenneth skriva strofen skulle den se ut så här:

"Jo äjnt nasing bat a haonddog".

Det är svårt att göra val. Inte minst när det gäller studier. På Vallens skola i Kovland har kollegiet beslutat att underlätta för sina elever genom att låta dem smaka på tyska och franska redan i sexan.

– Då kanske man blir säkrare på vad man ska välja, säger både Elin Edholm och Roger Stegeby i årskurs sex.

I full karriär kom den drygt 30-årige och körkortslöse Sundsvallsbon farande längs Repslagarvägen i Sundsvall. I den höga hastigheten klarade han inte korsningen utan körde tvärs över Baldersvägen, igenom ett staket och slutligen med kraft rakt in i ett träd. Bilen totalförstördes vid kraschen och Sundsvallsbon har nu ett åtal för olovlig körning att vänta.