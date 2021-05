ST för 25 år sedan: SCA fick kungligt besök – Carl XVI Gustaf invigde nya jättemaskinen PM 4 på Ortviken

Nu har SCA:s jätteinvestering PM 4 invigts av kungen själv. Det skedde från Nordichallen där över 2 000 gäster samlats för att äta lunch.

SCA ställde till med stort kalas när det var dags att inviga den senaste jätteinvesteringen PM 4 på Ortviken. Självaste kung Carl XVI Gustaf tryckte på startknappen under lunchen på Nordichallen där över 2 000 gäster samlats. Under dagen fick kungen besöka Lövåstjärn där han bland annat fick se vad SCA gör för att skydda flodpärlmusslorna i Medelpads vattendrag. I Nordichallen underhölls gästerna av Kammarkören och KFUM-kören under ledning av Kjell Lönnå.

Socialbidragen spräcker alla kalkyler. I år beräknas kostnaden bli 100 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor mer än budget. Främst är det arbetslösa ungdomar över 20 år som behöver bidrag.

– Det är en farlig utveckling som vi måste göra något åt, säger Ewa Back, (S), ordförande i socialnämnden.

Den allvarliga situationen diskuterades i kommunstyrelsens finansutskott, men vad man ska göra är ännu inte bestämt.

– De ökade kostnaderna bör inte bäras enbart av socialnämnden, säger Ewa Back.

Om man tvingas till det, måste pengar tas från äldrevården, barnomsorgen och stöd till handikappade.

– Vi tycker att hela kommunen ska vara med och betala, menar Ewa Back.

Mest utsatta är ungdomar över 20 år.

– De har aldrig kommit in på arbetsmarknaden och har inte hunnit skaffa sig rätt till a-kassa, säger Ewa Back.

Brandfaran ökar för varje dag. Under gårdagen härjade en stor skogsbrand på Alnö, där eftersläckningen pågick långt in på kvällen, Flera tusen kvadratmeter skog antändes. Samtidigt utbröt en annan brand i Sidsjön där en kraftledningsgata tog eld och spred sig över ett stort område med sly.