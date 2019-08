ST för 25 år sedan: Scoutläger på Rödön utanför Alnö och risk för radon i dricksvattnet

För 25 år sedan hölls det senaste scoutlägret på Rödön utanför Alnö. När 300 scouter i veckan åter samlades på Rödön var huvudsaken att alla skulle ha roligt. Varje kår har sin egen tältplats och det tävlas om att bygga den bästa portalen. Per Högberg, 11 år från Söråker berättar att scouterna lagar all mat själva över öppen eld, att de hugger ved och hämtar vatten i 25-litershinkar. På lägret finns alltid saker att göra. Mellan varven finns det tid för att bada, paddla kanot, idrotta eller spela spel. Sova vill deltagarna inte göra förrän de kommer hem. På bilden: Henrik Högberg, Filip Olsson, Per Högberg, Jon Larsson, Per Björck, Andreas Blomberg, Anna-Maja Sjödin, Robert Aidén, Cissi Dahlin och Mattias Lindqvist från Söråker och Sörnacksta scoutkårer.

Enligt vissa uppgifter avlider 5-6 barn om året på grund av radon i dricksvattnet. Miljökontoret får kritik av Statens geologiska undersökningar för dålig kartläggning av radonriskerna. Alla som äger brunnar på berggrund uppmanas av miljöingenjör Kjell Eriksson i Sundsvall att skicka in vatten för provtagning. Experten Jonas Lindgren berättar att det är omöjligt att säga vilka brunnar som är drabbade då radonhalter kan skilja sig från gård till gård. Därför bör alla ta prover, menar han.

Efter 33 år får det klassiska konditoriet Eclair i Sundsvall nya ägare, då Folke och Berta Forslund går i välbehövlig pension. Folke Forslund berättar att det är med blandade känslor som han ser någon annan ta över makarnas livsverk, men att han är glad att det blev just Kerstin och Christer Nilsen som köpte stället.