ST för 25 år sedan: Snowboardpark invigd, bombdåd i bokhandel på Haga och SCA köper tyska aktier för sex miljarder

Snowboardens eldorado invigt

Den 700 meter långa "snöparken" i Hassela är invigd. Fem aktiva från Sundsvalls Slalomklubbs Snowboardsektion visade sina hopp och trickkonster. Intresset för att åka snowboard har ökat lavinartat och Hassela Sport och Konferens har satsat på "flugan" och köpt in brädor för att kunna erbjuda uthyrning. David Forsberg har än så länge inte märkt av några konflikter mellan brädåkarna och de traditionella slalomåkarna.

Bombdåd drabbade Röda stjärnan

En kraftig sprängladdning stoppades in i brevinkastet på den kommunistiska bokhandeln Röda stjärnan under natten mot fredagen. Dörren till källarlokalen i Haga förstördes av sprängningen som även skickade projektiler rakt genom väggarna längre in i butiken och upp i taket. Enligt Rolf Wiklund, chef för tekniska enheten vid Sundsvallspolisen, är attentat mot den här typen av politiska bokhandlare inte ovanliga, men Röda Stjärnan har hittills varit förskonade. Polisen knackade dörr i området där flera personer hört den kraftiga smällen men efterforskningarna gav inga spår efter de som utfört dådet.

SCA köper tysk skog

SCA:s köp av aktiemajoriteten i tyska PWA (papierwerke Waldorf-Aschaffenbrug) kan bli ett lyft för Wiftavarf och Östrand. Pappersbruket och massafabriken i Timrå passar som handen i handsken i den nya tyska struktur som SCA skaffat sig i Europas hjärta. De anställda är osäkra på vad förvärvet kan betyda eftersom det inte kommunicerats något över julhelgerna. Priset för aktieköpet uppgick till sex miljarder svenska kronor. För att få full kontroll över PWA kräver tysk lag ett ägande på minst 75 procent av aktierna, vilket är ett mål för SCA.