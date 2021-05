ST för 25 år sedan: Sundsvall blir en delad stad – alla järnvägsövergångar i stan stängs av

Till sommaren startar Banverkets arbete med att byta ut järnvägsspåren i centrala Sundsvall. Arbetena innebär att alla övergångar i centrala stan tidvis stängs av.

– I klarspråk kan man säga att staden stängs nattetid, säger projektledaren Ralf Hägglund.

Orsaken till arbetet är att de nuvarande rälsarna är rejält slitna, och både sliprarna och skenorna ska bytas ut. Sju korsande vägar från Floragatan och Skolhusallén i väster via Thulegatan och Fredsgatan till Esplanaderna och Nybrogatan kommer att spärras av under olika perioder. Mest trafikproblem väntas under augusti då fem korsningar är stängda dygnet runt i tre veckor. Räddningen blir stadstrafikens bussar som kommer att gå i skytteltrafik och transportera folk mellan norr och söder om järnvägen.

Mitthem väljer att riva olönsamma fastigheter. Framför allt är det hus som byggdes i det så kallade miljonprogrammet under 1960-talet som ska bort. Mitthems driftschef Björn Jonsson vill ännu inte precisera exakt vilka fastigheter som ska rivas.

– Det skapar bara oro. Om några veckor kan vi lämna bättre besked, säger han.

Han påpekar att det slutliga beslutet om rivningar ska tas av Mitthems styrelse. Sedan kommer det att gå undan. Mycket talar för att de första husen kommer att tömmas på hyresgäster redan före nästa eldningssäsong, som börjar den 1 oktober.

Munkbysjöns intresseförening vill dra i gång ett projekt med lokal sophantering i byn.

– Det måste vara bättre att vi sorterar sopor och komposterar själva i stället för att skicka i vägt soporna först till Ånge och sedan till Sundsvall, säger Jan-Erik Eriksson, ordförande i föreningen.