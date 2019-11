ST för 25 år sedan: Sverige säger Ja till EU – men i Norrland och andra glesbygdsregioner är skepsisen stor

Svenska folket sade med eftertryck ja till att gå in i den europeiska unionen (EU). Ja-sidan fick en tydlig övervikt, där det blev totalt 5,2 procent för ja och 46,9 procent för nej i gårdagens folkomröstning. I Norrland och åtskilliga kommuner utanför storstäderna visade dock valresultatet på ett tydligt motstånd fortfarande. Här i Medelpad vann exempelvis nej-sidan över allt. På Ja-sidans valvaka i Sundsvall blev det också kontrasternas afton. Först en överoptimistisk ja-prognos, sen en helt motsatt rapport från de första distrikten – som så småningom vände igen till en slutlig ja-seger.

– Jag är oerhört lättad, förklarade riksdagsman Hans Stenberg (S), som på bilden ses som trea från vänster. Övriga är Martin Olsson (C), Åsa Möller (M), Sven-Åke Andersson (S) och Sigge Godin (FP).

Kommer ni ihåg 22-åriga Linda Pettersson, jazzsångare från Alnö? För tre veckor sedan skrev vi om hennes framgångar inom musikbranschen. Under lördagen nådde hon sin hittills största framgång. Ni som såg Gomorron Sverige under lördagsmorgonen såg det kanske själva. Där blev det klart att hon vann den mycket stora talangtävlingen som Göteborgs-TV arrangerade. Pris: Äran, plus 25.000 kronor.

Patrik "Palle" Rönnkvist, skarpskytten från Kalix, sköt Selånger i sand genom att pricka in en straff och två hörnslag i söndagens allsvenska premiärmatch i bandy i Gärdedalen. Norrbottningarna vann, 3–5, efter utmärkt hemmaspel i första halvlek. Tio minuter före full tid var ställningen 2–2. Då slog "Palle" Rönnkvist till två gånger i snabb följd, och matchen var avgjord.