ST för 25 år sedan: Timrå brandkår paddlade hem segerbucklan på Selångersån

Under taktfast dunkande kämpade under lördagen 58 lag för att just deras lag skulle ta sig till den hägrande finalen. Timrå brandkår var redan från start en av favoriterna och tog sig via fem lopp till finalen. Som motståndare fick de Skanska som bokstavligt föll med flaggan i topp. Timrå brandkår vann först efter en dramatisk kamp där Skanskas lag inte besegrades förrän strax före mållinjen och segermarginalen var endast någon tiondels sekund. Årets överraskning var Sundsvalls Energi som både vann priset "best in show" för sin luciautstyrsel och i sin första tävlingsstart nästan tog sig till final då de inte blev utslagna förrän i semifinalen.

Hopparna börjar samlas på fältet samtidigt som piloten Håkan Tjernlund och Jonas Herfert går igenom planet. Det ser lite primitivt ut när Jonas Herfert drar i propellern för att tappa bort olja från motorn. Planet är byggt 1989 men konstruktionen är från 40-talet. Kerstin Andersson och Stefan Nilsson ska hoppa i shorts.

– Vi ska hoppa freestyle, förklarar de.

Ålsta folkhögskola ordnar varje sommar tonläger för ungdomar. Ålsta fungerar som en "pump". Där lär de sig låtar och sedan träffas man på spelmansstämmor, säger Camilla Andersson. Hela dagen lång pågick spelmansträffen på Lustgården, men de riktiga entusiasterna får aldrig nog av musiken.

– När man spelar så blir man en del av musiken. Man kan leva sig in i musiken så totalt, säger Camilla Andersson.