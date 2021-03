ST för 25 år sedan: Tjejer lär sig våga vara viktiga: "Nu är alla tjejer tillsammans"

– Förut var vi alltid två och två. Nu är alla tjejer tillsammans och vi vågar mer, säger Malin Salzberg, klass 5 a vid Sticksjö skola i Sundsvall.

I två år har klassen haft en tjejgrupp. Gynekologen Helen Howie har hållit i gruppen – helt ideellt.

– Jag vill att flickornas självförtroende ska stärkas innan de börjar titta på sig i spegeln. Medan de ännu klättrar i träd, förklarar Helen Howie, som är gynekolog, idrottslärare, forskare och mamma till Maria-Theresa i klass 5 a. Det är också förklaringen att det blev just den klassen som bildade en tjejgrupp för två år sedan. De 12 tjejerna träffas på skoltid en gång i veckan, spelar egna små pjäser som de hittat på – och vid behov finns också tid för det som beskrivs som typiskt tjejsnack. Allt för att stärka självförtroendet.

Nu har de tidigare så arga konkurrenterna Taxi Sundsvall och City Taxi gått ihop och bildat ett gemensamt bolag. När taxinäringen avreglerades sommaren 1990 gick det hett till. Det blev krig om kunderna och stämningen mellan Taxi Sundsvall och City Taxi var inte den bästa. I dag vill ingen av parterna höra talas om gamla trätor. Det nya bolaget ska heta Taxi Sundsvall, men namnet City Taxi kommer att få stå kvar på bilarna.

Timrå IK svarade för en rejäl skräll i gårdagens bortamöte med Rögle i Ängelholm i play off 2. Christer Jensen slog in segerpucken, 4–5, 56 sekunder in på sudden death. Snacka om dramatik! Retur hemma i Isstadion i morgon kväll, där TIK har chansen att avancera till play off 3 och nå klubbens största framgång på många år.