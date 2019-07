ST för 25 år sedan: VM-hjälten tillbaka i hembyn och fullsmockat på Tynderös hundpensionat

Byn Finflo, som har en folkmängd på 120 personer, fullkomligt invaderades i går när över 5 000 människor ville se Tomas Brolin sparka boll, i årets upplaga av hans egna Finflo cup. Det viftades flitigt med både autografblock och pocketkameror åt bollbegåvningens riktning, som fortfarande har föräldrarna och många kompisar kvar i hembyn. Själva turneringen då? Jo den vann han förstås med sitt lag Finflo Flyers. Nike Starts, med celebriteter som Niklas Strömstedt och Mats Sundin, åkte överraskande nog ut redan i gruppspelet.

Det är sommar och stadsbarn åker på kollo, vuxna tar bilen utomlands och människans bästa vän, hunden, tar in på hundpensionat. Så är det i alla fall fallet i Tynderö. där Evelyn och Lasse Henriksson hundpensionat just nu upplever sin högsäsong. Deras inkvartering har plats för tolv hundar och just nu är det fullbelagt. Fyra gånger om dagen rastas hundarna en och en, vilket gör stället populärt. Så pass populärt att en hund för några år sedan rymde från husse och matte, hela vägen tillbaka till pensionatet.

Visst går det att ha en biodling också mitt i ett villaområde som på Tallnäs i Timrå. På baksidan till Ivar Millqvists blomstrande trädgård skymtar hyreshusen genom skyddande buskar och träd. En fantastisk och perfekt värld öppnar sig när taket till kupan lyfts. Ivar Millqvist berättar om binas hårda och strävsamma liv. Om drönarna vars enda uppgift är att befrukta honorna. Befruktningen sker på 125 meters höjd, sen dör drönarna. Han berättar om arbetsbina som är utslitna efter 8-9 veckor.