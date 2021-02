ST för 50 år sedan: 84-årige "Manne" en äkta iskarl – sågar och säljer 2.000 block i vinter

"Manne" Söderström tycker om kalla vintrar, och is. Låna perioder av sitt liv har han under vintrarna försörjt sig på att såga och sälja is. Han håller på fortfarande, 84 år gammal. Tiderna har blivit annorlunda: kylskåpen förstörde den stora marknaden. Men ännu finns behov av is, främst bland fiskarna. De köper isen i stora block, krossar dem i små bitar och strör dessa över fisken i lådorna för att den skall hålla sig färsk. 2.000 block har "Manne" Söderström och hans kompanjon, Arne Dahlberg, beställning på i vinter. Isen går till fiskare i Lörudden, Hudiksvall och Gävle. Varje block väger 160–180 kilo. Det är ett tung, slitsamt jobb – och framför allt kallt. Men det är ändå litet lättsammare i dag, när motorsågen tillhör arbetsredskapen. Och den gamle iskarlen är fortfarande snabb i rörelserna och arbetar vant på det utmärkta området på Sidsjön. Is är hans liv och till och med i hans riktiga namn finns is med – Israel Emanuel.

Heffners/Ortvikens Skytteförenings skjutbana vid Baldershov blir alltmer kringväjd av bebyggelse. Riskmomentet ökar, anser de närboende. Några har på senare tid gjort påpekanden till polisen. Dessa påpekanden föranledde besiktning av banan på tisdagen, med en kapten Ögren från I 21 i Sollefteå som sakkunnig. Han kommer att ange sina åsikter till poliskommissarie Herman Lundberg.

Bert-Ola Nordlander, 32, gör come-back i Tre Kronor vid VM i Schweiz efter ett års uppehåll från landslagsspel. I går accepterade den förre timråiten den trevare som UK lagt ut för att åter få med honom i truppen.