ST för 50 år sedan: Alnöskräll i övre trean och Sundsvall får SM-simningar inomhus

Nu går fotbollen på högvarv och i division III-spelet levererade Alnö IF vårens största skräll hittills. Per Eklund gjorde sig redo för spel när det var endast 30 sekunder kvar av matchen mot serieledande Hägglunds, men det räckte för att han skulle hinna göra mål! Därmed fullbordade han omgångens mest uppmärksammade resultat och fastställde Alnösegern till 6–0 mot ett motståndarlag som inte förlorat en match i vår, och som i seriespelet inte släppt in ett enda ynka mål – innan i går. De glada målskyttarna sitter här uppradade, från vänster: Lennart Johansson, Lars Thagesson, Leif Yngvesson och Per Eklund.

Inomhus-SM 1971 till Sundsvall. Detta beslutade Svenska Simförbundet vid lördagens styrelsesammanträde i Stockholm. Därmed kan Simsällskapet inrikta sig på ett verkligt slagkraftigt nummer i sitt jubileumsprogram i samband med att föreningen fyller 100 år. En värdigare inramning kring invigningen av det nya badet är svårt att finna. Att förbundsstyrelsen valde Sundsvall framför den andra sökanden, Göteborg, motiverades av framför allt två saker. För det första fyller alltså SSS 100. För det andra vill man sprida SM-arrangemangen.

– Jag vill hem! De första visande orden från en vit sjukbädd på Sundsvalls sjukhus kunde ha fått montör Karl-Otto Hallén, Timrå, att ta hela världen i famn. De sades av hans 9-årige son Mikael, som räddades efter mer än en timme vid en drunkningsolycka i Vivstavarvstjärn på annandagen. Den korta meningen bekräftade till stor sannolikhet att Mikael inte fått några skador som ger livslång invaliditet.