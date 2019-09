ST för 50 år sedan: Ångestudent USA-stipendiat – ser tillbaka på tio veckor som "ambassadör"

Göran Jonsson, Ånge, A-student vid Bobergsskolan i Ånge 1967, har i dagarna återvänt från en tioveckors stipendiatresa i USA. Där har han bland annat varit gäst hos Pocomoke City Rotary Club i Maryland under åtta veckor och föreläst om Sverige inom olika ämnesområden under klubbens veckosammanträden – och snart är det Ånges tur att ta del av upplevelserna "over there".