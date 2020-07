ST för 50 år sedan: Antikt klubbas bort på bondauktion i Attmar och kvinnlig travhistoria på Bergsåker

Karläng är en gammal by i Attmars socken, som redan på 1500-talet var ett lagmanssäte. Numera är det inte så vanligt att ett gammalt bondehemman säljs, men på lördag sker det just i Karläng. Förutom själva gården skall en massa lösöre gå under klubban. Och det finns en hel del rariteter för hugade att ropa in. Man får nästan intrycket att det är ett museum som besöks. En av de främsta rariteterna på gården är en nattvardsbägare från någon gång mellan 1825–40. Den har tyvärr inte kunnat dateras närmare. Det är antagligen en bägare som användes vid nattvarden, då prästen kom till gården för att göra husförhör. Här på bilden tittar fru Britta Ödman på en del av värdfulla samlingarna.

Bergsåker, Göta Brodin och hästen Nixy skrev ett stycke travhistoria i går, genom att vinna kvällens första lopp. Det är nu fritt fram för kvinnor som kuskar och tränare och tidigare har Göta Brodin tävlat på dispens på Dannero, Skog och Hoting. Så vem skulle bli banbrytare för de kvinnliga körsvennerna – det namnet går väl förresten förlorat nu? – om inte Prästmofrun Brodin, som är en välkänd profil inom travsporten trots att hon inte fått vara med och leka på de stora banorna med de stora grabbarna. Förrän nu.

Med några millimeter undgick fru Ingrid Magnusson, Enskede, i går förmiddag att träffas av en kula, som avlossades mot ett tåg strax söder om Uppsala. Kulan krossade det yttre glaset i det fönster i restaurangvagnen, där fru Magnusson satt. Tåget var på väg mot Sundsvall och på samma plats besköts ett tåg också i tisdags.