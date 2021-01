ST för 50 år sedan: Äntligen ljusnar det över Sättna och 20-åring misstänks för uppmärksammade våldtäkten

En ljusets tid har kommit till Västansjö och Nora inom Sättna. Man har, efter påtryckningar i form av fulltecknade petitionslistor, i dagarna fått vägbeslysning. Nu på torsdag är arbetet klart. Och redan den 12 januari kunde förre handlanden Klas Modén, väst i Västansjö, notera i sin dagbok: Denna dag var en milstolpe i byns historia, en milstolpe med belysningsstolpar. På bilden jobbar montör Jan Söderberg med en av de sista stolparna utanför skogsfaktor Sigfrid Gälldins i Norafors.

En man i 20-årsåldern, hemmahörande i Ådalen, anhölls på onsdagen misstänkt för våldtäkten på den 17-åriga skolflickan från Nyland under lördagen. Flickan har konfronterats med mannen utan att han själv vetat om det. Hon är helt säker på sin minnesbild.

– Den mannen är det, konstaterade hon, och pekade ut honom bland en stor grupp.

Den anhållne har varit misstänkt ända sedan i söndags och har pekats ut av flera personer. Signalementtips lämnades så sent som på onsdagen. Mordpolisen sätter nu in all kraft för att klara upp våldsbrotten i området. Vad man speciellt är intresserad av att veta är vad han gjorde den 31 januari 1970. Det var då 15-åriga Lillemor Thorsson försvann.

En bussförares vardag kan vara mer farofylld än vad många tror. Det tycker åtminstone den chaufför, som på lördagskvällen rattade en av Skön-Timrås bussar från Sundsvall. I Skönsberg tog han upp ett gäng ungdomar. Chauffören hamnade i en kontrovers med en yngling i 14-årsåldern. Den sammanstötningen slutade med att bussföraren fick sitt ena lillfinger avbrutet.