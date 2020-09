ST för 50 år sedan: Balkong rasade på bosvedjehus – föll ner nära en pojke

Vad var det som gjorde att ett balkongräcke på andra våningen i hus i Bosvedjan plötsligt gav vika var under gårdagskvällen fortfarande höljt i dunkel. Klart är i alla fall att räcket lossnade för att under färden neråt dra med sig ytterligare ett räcke från balkongen på våningen under innan det dunsade ner i marken, där inga ovetande barn var lekande vid olyckstillfället.

Dock blev en liten pojke vittne till det hela – inte långt ifrån nedslagsplatsen.