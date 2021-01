ST för 50 år sedan: Bandyn PR-man misstänks för fusk – avslagen klubba hittades med inlindad ståltråd

En bandyskandal av stora mått läckte ut i Sundsvall i går, tisdag. Bandyns PR-man Leif Fredblad anklagas för att ha använt en klubba lindad med najtråd i matchen mot Selånger den 3 januari. Bakgrunden är följande: När Hammarby gjorde 3–1 på hörna (Fredblad) gick hans klubba av och den nedre delen fortsatte i en båge över målet och in i en snövall, en luftfärd på 25–30 meter. Bakom målet stod en liten bandyintresserad yngling och plockade upp det krokiga klubbladet som souvenir. Han tog med sig det hem. Men det var något konstigt med den avskjutna lindade delen. Den kändes oväntat tung och tillsammans med far i huset tittade pojken närmare på "souveniren", och då upptäcktes det att en typ av ståltråd i riklig mängd lindats in under isoleringsbanden.

– Måste vara ett annat klubblad, säger Fredblad. Själva spelar jag med så lätta klubbor som möjligt. Ord står alltså mot ord.

Ett sensationellt vittne har trätt fram i våldtäktsfallet i Ytterlännäs. Det är en manlig bilist, som såg när den 17-åriga skolflickan från Nyland blev överfallen. Vittnet såg i strålkastarljuset hur en man och en flicka brottades med varandra på avsidesvägen nedanför kyrkan. Det verkade som om de var inbegripna i ett oskyldigt bråk och vittnet hade därför inte fäst sig särskilt vid det hela, utan kört vidare mot Nylandshållet.

Vid Gävleborgs läns landstings möte i Gävle, som öppnades i går, skrevs landstingshistoria i och med att fru Hanna Svedberg, Gnarp, valdes till ordförande i sjukvårdsutskottet. Första kvinnliga utskottsordföranden någonsin!