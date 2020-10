ST för 50 år sedan: Betongen kom i svallning – då välte bilen efter kurvan

En betongbil gick på tisdagsförmiddagen över styr vid Skepparplatsen i Sundsvall med följd att mellan tre och fem kubikmeter betong rann ut över körbanan. Bilen fick betydande skador, men föraren undkom med blotta förskräckelsen. Brandkåren måste tillkallas för att spola ren vägbanan från dieselolja från bilens skadade tank. Bärning av betongen rengöring av körbanan blev en tidsödande historia. Föraren av betongbilen, en öppen bil med ett så kallat kar, körde Norrmalmsgatan österut, Han hade grönt ljus vid Skepparplatsen och skulle fortsätta motorvägen norrut. Just som trafikljusen passerades kändes det som att betonglasten kom i gungning. Han fortsatte in i vänsterkurvan, men där tog betongen kommandot. Bilen välte över på höger sida och betongen rann ut i körbanan. Föraren kunde oskadad, men omskakad, kliva ur sin hytt, som tryckts in och där glaset krossats.

Landets i särklass märkligaste "varuhus" öppnar våren 1971 filial för nedre Norrland i Birsta. Där kommer hugade spekulanter att finna allt, från skrot till diamantringar eller hittar möbler från något av våra ämbetsverk att pryda upp ett kontor med. För att inte tala om traktorer och bilar. Det mesta kommer att finnas i FFV:s (svenska statens) överskottsmaterials Sundsvallsfilial.

Ett barn i höghus, hur upplever det sin miljö, grannarna och kompisarna? Blir barnen stöpta i samma form, tänker och fungerar enligt ett visst ensidigt mönster? I fyra program med start i kväll i TV2 ska producenten Margareta Strömstedt och hennes tre medarbetare försöka besvara dessa frågor.