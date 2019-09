ST för 50 år sedan: Bilen blev skrot, älgen dog direkt, föraren fick bara småsår – stor dramatik vid älgpass i Liden

Älgpasset var tillfälligt tomt, då den jägare som brukade stå där hade placerat sig på annat ställe. Men det blev stor dramatik ändå vid passet ändå, när 19-årige Svante Ragnestedt från Bodacke på eftermiddagen intet ont anande kom körande på Slättmovägen. Han jobbar på besinstationen i Byn, Liden, och tog sig en tur med sin bil för att se om det hänt något i trakten under älgjakten. Då dök just en älg upp och så var kollisionen ett faktum. Älgen, en ko, virvlade förbi just vid ett älgpass innan den död hamnade i buskaget vid den streckade pilen på bilden. Bilen blev demolerad och den unge föraren, som var både chockad och nerblodad när han togs omhand, klarade sig undan med några köttsår i ansiktet och på hjässan, som syddes ihop.

Två representanter ur den officiella nordvietnamesiska ekonomiska delegation, som just nu besöker Sverige och övriga nordiska länder, gästade på tisdagen SCA – Sunds AB och Ortvikens pappersbruk. De båda herrarna Ngo Thanh Giang, företrädare för ministeriet för utlandsaffärer, och Nguyen Dang Ngay, expert på massa och papper i industriministeriet, hälsades med den nordvietnamesiska flaggan hissad på Sund. Delegationen, som i sin helhet består av en dryg handfull delegater, har samtliga nordiska regeringars inbjudan att besöka olika industriobjekt. Skogsindustrin var ett särskilt intresse och då blev Sundsvall en av mellanstationerna.

Såvitt man kan se i dag blir det katastrof, säger kapten Dettmar Wollin vid AB Önos i Tollarp om årets svenska lingonskörd. Det finns knappast några bär i mnarkerna. Priset i år blir 4–4:50 kronor per kilo.