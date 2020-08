ST för 50 år sedan: Bilister i "sjönöd" efter våldsamt skyfall och vinodling lönande hobby i Johannedal

Skyfall! Det är rätta ordet för den störtflod som under en knapp timme i går eftermiddag forsade ner över Sundsvall med omnejd. Drygt 15 millimeter rann in i regnmätaren vid vattenverket i Sidsjö. Desto mer rann in i ett antal källare i Sundsvall. Brandkårens telefonlinjer gick glödröda av alla samtal om länspumpningshjälp Inte bara källare svämmade över. Även gatorna förvandlades till kanaler. Båt hade varit ett lämpligt fortskaffningsmedel på genomfarten vid hamnen, liksom under järnvägsbron vid Parkgatan. Där gick vattnet upp till hjulnaven på bilarna. Avloppen hade inte en chans att hålla undan. Det fick bland annat Sundsvalls Verkstäder erfara. I stället för att rinna ner i avloppet snyggt och prydligt forsade vattnet upp den vägen som ur en fontän.

En liten vinodling i ett växthus har blivit en lönande hobby för folkskolläraren Nils Näslund i Johannedal. Lönande på så sätt att de tre vinrankorna ger god skörd. Bortåt 150 kg druvor kan familjen plocka ner från rankorna. Ute i trädgården finns ett vinfat – dock bara som dekoration. Belöningen för fru Astrid Näslund och barnen Lars och Christin (bilden) blir druvklasar att hjälpas åt att konsumera så fort de mognat.

En 20-årig ung man från Timrå, som den 19 maj kapade förtöjningstrossarna till norska motorfartyget Finse i Sundsvalls hamn, dömdes i går av häradsrätten till 11 månaders fängelse. Sabotaget mot fartyget bedömdes som skadegörelse. 20-åringen fälldes dessutom för et par grova stölder. Han är häktad och skall så förbli tills domen vunnit laga kraft.