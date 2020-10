ST för 50 år sedan: Bostadsläget i Sundsvall mycket allvarligt – stor brist på lägenheter när stan växer

I förra veckan uppvaktade kommunalrådet i Sundsvall, Ivar Nordlander, tillsammans med fastighetschefen Edwin Binsell bostadsstyrelsen om tilldelning av en extra kvot för byggande av fler bostäder i staden. I går informerade de två på bostadsförmedlingen i Sundsvall om uppvaktningen och ansträngningarna för att få fram en extrakvot.

– Bostadsläget i Sundsvall är ett mycket allvarligt problem för stadens tillväxt, säger fastighetschef Binsell (bilden). Att läget är som det är beror dock inte på dålig planering. Vår planering har under en rad år omfattat ett betydligt större antal lägenheter än vi tilldelats. I år hade vi till exempel planerat för 1 259 lägenheter, men vi fick 765.

Sträckan Skönviksbacken–Timrå brandstation blir E 4:as speciella "flaskhals" ett år framåt. På måndag klockan tolv slussas all trafik in på provisoriska vägavsnitt för att vägjobbarna i lugn och ro skall kunna fullborda 5 900 meter motorväg, som inom parentes sagt blir en av de allra dyraste i landet räknat per sträckmeter. I runda tal 30 miljoner kronor blir nedbrutet till sträckmeter 5 000 kronor.

Tjuvjakt och tjuvfiske har nu tagit sådana dimensioner att starka motåtgärder i form av bland annat nya lagbestämmelser och straffskärpning måste komma till. Särskilt florerar tjuvskytte från bil, men även snöskoterjakten har blivit ett stort problem. Den särskilda kommittén, som en gång tillsattes för att se över viltet, jakten och fiskevården i länet, som höll möte i Sundsvall i går, och då aktualiserades dessa problem.