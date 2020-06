ST för 50 år sedan: Bråda dagar för bryggarna i högsommarvärmen och skolintagningarna klara

Det är högsäsong för bryggerinäringen. Sundsvalls Bryggerier, som ligger på en plats där drycker tillverkats i 100 år, bygger om mitt i sommarruschen. Men det tycks inte påverka försäljningen negativt, utan utkörare som Tore Sandberg har fullt upp. På 30 bilar körs cirka 100.000 flaskor och burkar ut varje dag. Hälften är öl och hälften läskedrycker. Som jämförelse kan nämnas att det under sommaren saluförs 700.000 flaskor mer per månad än en månad som mars. Tillsammans med ett distributionscentrum i Johannisberg för ser bryggeriet hela Medelpad med öl och läsk. De direkta hushållsleveranserna utgör 20 procent av distributionen (riksgenomsnittet är 30 procent) och prismässigt konkurrerar bryggeriet sommartid med affärerna, som säljer hela backar till billigare priser. Om man tar direkt från bryggeriet behöver man emellertid inte släpa hem den tunga varan.

Skolintagningarna till gymnasium och fackskola i Sundsvall och Ånge är nu klara. I Sundsvall har 411 elever tagits in på gymnasiet och på fackskolan 345 elever. 90 elever har tagits in på gymnasiet i Ånge och 60 i fackskolan. Som vanligt har platser reserverats för elever som kommer från annat håll eller sådana som under sommaren läser vidare för behörighet.

Allt är nu klart för en fusion mellan skogsägareföreningarna i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen till en förening kallad Mellanskog. I går höll Dalarna sin föreningsstämma och den gick inte emot sammanslagningen, utan följde övriga föreningars beslut. Fusionen skall vara genomförd i höst.