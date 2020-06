ST för 50 år sedan: Brandfaran ökar i Norrland – många frivilliga bidrog i släckningen av växande Ljustorpsbrasa

Ljustorps och Söråkers brandkårer samt ett antal frivilla, sammanlagt omkring 25 man, hade ett styvt arbete med en skogsbrand vid Laxsjön, Ljustorp, på onsdagskvällen. Omkring två hektar stubbar och ris på ett hygge brändes av. Plantering pågår på bygget. Troligen har någon skogsplanterare varit ovarsam med eld och orsakat branden. Första larmet kom från en privatperson som bor vid Västra Laxsjön. Strax därefter följde flera larm. Även skogsbrandflyget hörde av sig. Klockan var då knappt 17. Ett par timmar senare var situationen under kontroll. Men läget såg ett tag hotande ut. Lågorna åt sig i rask takt från hygget in mot tät skog. Det började även brinna i ett skogspart, men tack vare energiskt arbete av brandmännen och de frivilliga lyckades man ut elden på hygget igen. Där hölls lågorna under kontroll. Det är mycket torrt i hela norra Sverige och flera skogsbränder har i dagarna blossat upp.

En hel del förändringar kan väntas inom skolväsendet efter kommunsammanslagningen Timrå–Hässjö den 1 januari 1971. Bland annat skall en ny högstadieskola byggas i Sörberge, något som man på skolhåll anser vara mycket värdefullt.Dessutom skall "Söråkers skola" uppföras och etappvis utökas till att omfatta både låg- och mellanstadier. Kommunen får tre rektorsområden och fyra upptagningsområden för elever.

Frågan om Ostkustbanans förlängning är av stor omfattning och kräver betydande insatser såväl projekterings- som investeringsmässigt. Detta framhåller SJ med anledning av motioner om förlängning av Ostkustbanan.