ST för 50 år sedan: Catch as catch can – brottning med svett, stön, stånk, kändisar och lättklädda sekonder

Stor cirkus och galaföreställning i Sporthallen. Ett stönande och stånkande i stor stil av gossar, som inte hade störande mycket hår på bröstet men däremot magar, muskler och ytterst aktiva svettkörtlar. Catch as catch can heter den här avlägsna varianten av brottning, en showföreställning, där grepp kast, skrik och mimik i detalj trimmats in under hårda övningar. Men visst händer en olycka lätt även i den här branschen. Slaktaren från Cardiff Jonny Yearsley satt exempelvis justerad på läktarplats med sannolikt Mellannorrlands största bula i huvudet. Men det fanns andra gossar som var pigga på att kasta, hoppa och stampa varandra i ansiktet och i magen. Här briljerade Den rakade örnen från Polen, Skräcken från Västindien, Svarta pantern och en av djävulens änglar. Publiken var med på noterna och intill programvärdinnan Leena Skoog nära ringside återfanns bland andra förre Europamästaren i boxning, Bosse Högberg, med nya flamman från Hudiksvall, Agneta Sandin.

Vi flytt int-kampanjen har gått som en stormvind över landet i allmänhet och Norrland i synnerhet. 115 000 rockslagsmärken har hittills sålts, och på ett sätt som bör få professionella marknadsförare att söka sig nya arbeten. Knappen var avsedd som en kul grej, en liten dialektal protest mot att flytthjälp dominerar hjälpinsatserna mot arbetslöshet i glesbygd.

Arbetslösheten i Västernorrland växer. Jämfört med föregående månad har en ökning skett med 156 personer till 2 111 arbetslösa. Det är också 292 personer fler än vid motsvarande tid förra året.