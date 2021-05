ST för 50 år sedan: Damfotbollen ger sporten nytt liv – här tränas och spelas det med lek och glädje

Huka er grabbar – nu kommer tjejerna. Och som dom kommer! Det första lägret för damer arrangerades under veckohelgen av Medelpads Fotbollförbund. Utan den minsta lilla gnutta reklam för lägret var det överbelagt. Inte mindre än 45 damer från 15 år och uppåt mer stadgade åldrar deltog för att få både teoretisk och praktiskt information om fotbollens förunderliga värld. I höst startar DM och deltagarna på lägret i Österström hämtades från hela 15 föreningar. Tjejer som tidigare spelat i korpen, men som nu siktar på spel med Alnö IF, Stockviksverkens IF, nya "Heffnersklubban" och allt vad deltagarna respresenterade.

En lada hö figurerade förra våren i Sundsvalls rådhusrätt. Säljaren av höet, en Njurundabo, stämde köparen, en Sundsvallsbo, och ville ha 2.000 kronor för höet i stället för den tusenlapp han fått. 2.000 kronor var det överenskomna priset. Rådhusrätten utdömde den andra tusenlappen. Köparen förde målet vidare till hovrätten, men underrättens dom ändrades inte. Höladan har vi det här laget kostat åtskilliga slantar. I rådhusrätten uppgick rättegångskostnaderna till 1.359 kronor. 1.228 kronor kostade det att föra målet vidare till hovrätten. Även den summan måste köparen, Sundsvallsbon, erlägga. Upprinnelsen är en dispyt om hömängd och vikt, där Sundsvallsbon påstår att han fått hö till en vikt av sju ton i stället för 14, som enligt säljaren fanns i den fyllda ladan.

Ett företag i konfektionsbranschen vill förvandla bygdegården i Röde, Gnarp, till ett lågprisvaruhus för kläder. Underhandlingar pågår.