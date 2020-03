ST för 50 år sedan: En visit i visionernas målaratelje och veteranseger i Ofärnes SM-tävlingar

Tap, tap, tap, tap... En trumstocks distinkta kantslag, en sjungande cymbal. Klrinett, trumpet och banjo faller in och den genuina Dixielandsmusiken född i New Orleans störtar ut i rummet via stereoanläggningens tryckkammarhögtalare, Men minuterna efter kan också de rytmiskt fängslande klangerna från en av tondiktaren Tjajkovskis symfonier snurra på skivtallriken. Två sorters musik för två ganska lika människor. Musik som föder visioner. Visioner som vid lyckliga tillfällen under intensiv nattlig verksamhet omvandlas till målningar med nerv och lyskraft. Expressionisterna Gunnar Greiber och Bengt Åberg tar gärna musiken som inspirationskälla när de tillsammans målar i Kvarsätts gamla skola. Agneta Teike trivs också i den färgstarka miljön. Målar inte själv, men hjälper gärna till i visionernas ateljé med, som på bilden, penselrengöring.

Det blev rutinerade A-landslagsåkaren Rune Lindström, Sollefteå AK, som med en fullträff i andra åket tog hem spelet om årets SM-titel i storslalom, som avgjordes i går i Hälsingland. Närmare bestämt i Ofärne, utanför Hudiksvall. Det var Lindströms nionde SM i brantåkning. Men dessförinnan hade mycket hänt. Utförsåkningens pionjär i landet, 50-årige Årebon Hasse Hanssons ättelägg, 20-årige Anders Hansson, rasade ner på första omgångens bästa tid, och sa efteråt, att "skutvallan" gjorde susen. Den var hemkokad med mycket rött i.

Blir det tredje raka JSM-guldet för Timrås unga puckare? Ja, det ser onekligen lovande ut, för grabbrna tog sig utan större problem till finalen via 5–2-seger över Nybro.