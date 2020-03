ST för 50 år sedan: Far och son hemlösa efter Smedsbölebrand och Bergsåker bygger ut

En bit stekfläsk vållade i går en brand, som ödelade en över 100-årig tvåvåningsbyggnad, gjorde en far och hans son hemlösa och berövade de stora byarna Skäggsta och Rosböle alla telefonförbindelser. Brandkåren i Hässjö, Söråker och senare också deras kolleger i Timrå kämpade förgäves mot elden, sedan bris på vatten uppstått. Fastigheten ägs av lantbrukare Valter Svensson, 65 år, och dennes son Ingvar, som år i 30-årsåldern. Fadern hade, när branden uppstod, gått ut i stallet för att sköta gårdens fem hästar, medan sonen höll på att laga frukost åt dem båda. Stekpannan med puttrande fläsk lämnades en stund utan tillsyn medan sonen gick ett ärende, också det i stallbyggnaden. När han återvände möttes han av eld i dörren till köket på andra våningen. Han sprang omedelbart till en granne och larmade Hässjö brandkår och han och fadern försökte själva släcka elden med vatten, som bars i hinkar från en brunn. Rök och eld hindrade dem dock från att angripa själva eldhärden.

Nu skall ingen behöva stå ute och frysa på Bergsåkers travbana. Travsällskapet har allt klappat och klart för den stora utbyggnaden av läktaren. Den nya delen, som byggs direkt på den gamla längs upploppssidan, blir 60 meter lång. Det gör en sammanlagd längd på 86 meter.

Försvarsministern föreslår i proposition att de värnpliktigas penningbidrag höjs från den 1 januari 1971 med en krona per dag för alla värnpliktiga, under alla former av tjänstgöring. Menig får ett penning bidrag med 6 kronor per dag, korpral 9:75, sergeant 13:25 och fänrik 16 kronor.