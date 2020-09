ST för 50 år sedan: Folkigt och festligt när hästarna fick en egen dag

Hästintresset är stort i Medelpad, det är känt sedan gammalt. I helgen gavs ett färskt exempel på detta under hästens dag i Byn i Kovland. Svarta hingstens ryttarförening och Lantbruksnämnden i Västernorrlands län arrangerade och på plats vanns hästar av alla de former och storlekar. Från små lurviga shetlandsponnyer till anglo-arabiska fullblod. De flesta hästarna kom från ridskolor, men även privatägda ägda hästar hade möjlighet att ställa upp i de olika tävlingarna under dagen. Fjordhästen Lycka på bilden här intill gjorde verkligen skäl för namnet, då hon med sin ägarinna Annika Bückert i sadeln vann klass D i hoppningen. Förutom hoppning stod också galopp och en utseende eller skönhetstävling på tävlingsprogrammet.

Ungdomsfylleriet har varit påtagligt under de tre marknadsdagarna i Hudiksvall. Cirka 20.000 människor har varit i farten. Fram till söndag kväll hade polisen tagit om hand 37 fyllerister, samt ytterligare tio personer, som uppträtt störande eller i några fall försökt frita kamrater haffade för fylleri. Av de berusade var huvudparten ungdomar i åldern 16–20 år. Även tre flickor fick bekanta sig med fyllericellen. I marknadens spår följde även flera slagsmål, dock inget av allvarligare karaktär.

Kubikenborg fortsätter att göra sina supportrar glada. Laget gav inte nedflytningshotade Åshammar någon chans på söndagseftermiddagen. Segersiffrorna skrevs så betryggande som 4–1. I största laget, kanske, men segern var odiskutabelt rättvis. Nu leder Kuben division III-serien med två poäng. Två matcher återstår.