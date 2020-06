ST för 50 år sedan: Gamle djurskyddsinspektörens protokoll avslöjar – grymt djurplågeri vanligare förr

Levande kattungar i soptunna, omänskligt grym slakt av en get och en gris, svultna kycklingar som i en trång bur börjat äta av varandra, hästar med öppna sår under seldonen. Det är skakande läsning före detta djurskyddsinspektör Arthur Holmströms protokollsbok. Han engagerades som djurskyddsinspektör av djurskyddsföreningen i Sundsvall för 48 år sedan. Nu har den pensionerade överkonstapeln och djurvännen dragit sig tillbaka. Det har blivit ett jobb för hälsovårdsnämnden att se till att djuren inte far illa – och Holmström vittnar gärna om hur synen på djur, både nytto- och husdjur, förändrats genom åren. Till det bättre.

Mycket tyder på en intressant och framför allt jämn match mellan Pressen och UK i Sundsvalls Idrottspark på tisdag i nästa vecka. Efter tre raka nederlag hoppas Pressen få revansch. Förbunds-UK:s lag: Yngve Frank, GIF – Arne Persson, Essvik, Mats Parling, GIF, Conny Clack, IFK – Lennart Andersson, GIF, Jörgen Morin, Alnö, Kenneth Thunberg, Alnö – Alf Ström, Kuben, Olle Åhman, Timrå, Bernt Norberg, GIF. Reserver: Lennart Granholm, Alnö, Kjell Magnusson, Sund, Sören Isaksson, Timrå, Raymond Grundström, Kuben (målvakt). Pressens lag: Lennart Forslin, Sund – Svante Johansson, Timrå, Bengt-Arne Lindahl, Kuben, Gunno Andersson, Alnö, Jan-Åke Eriksson, Alnö – Lars-Åke Nordin, IFK, Pekka Nordin, GIF – Mats Häggqvist, Stockvik, Lars Thagesson, Alnö, Håkan Nederberg, Sund, Gösta Hällström, GIF. Reserver: Lennart Jonsson, Svartvik, Tommy Edman, IFK, Gunnar Backlund, Sund, Hans Hamberg, Essvik (målvakt).