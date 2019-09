ST för 50 år sedan: Giffarna tog poängen som räddar fortsatt division II-spel – härlig kämpaglöd i sista hemmamatchen

– Puh. 12 svettiga GIF-spelare pustade ut efter 3–1-segern mot Skellefteå i IP på söndagen. Grabbarna hade visat att de ville spela division II-fotboll även nästa säsong. Kontraktes säkrades efter en verklig viljeinsats. Sundsvallslaget gjorde en grann första halvlek, då man fullkomligen spelade ut gästerna. 2–0-ledningen var faktiskt i underkant. I andra halvlek föll man tillbaka till de gamla synderna, men segern var aldrig direkt hotad, trots Skelleftås reducering. Därmed står det också klart att västerbottningarna får spela i trean nästa år. Målskyttar för GIF var Bernt Norberg (bilden), Lennart Sundqvist och Gösta Hällström.

Publiken på Bergsåkers söndagstrav upplevde en otroligt nervpirrande situation. En skenande häst rusade rätt in í ett stort mötande fält. Som genom ett under lyckades alla väja undan och ingen ens touchade i den mötande hästen. Det var som alla världens änglavakter hade löst entré till banan. Händelsen inträffade i samband med första V5-loppet. King Dumas med Bengt Wikner krockade med Chang körd av Bengt Håkansson när 600 meter återstod av loppet. Chang tvärvände och skenade motvarv, mötte övriga fältet som ovetande rusade mot mål. Loppet blåstes av, men Chang fortsatte mot och genom klungan, men som genom ett under lyckades både kuskar och hästar väja undan.

Det var en tårögd församling som på söndagen tog farväl av komminister Olle Wikman med familj i Ånge kyrka. Wikman har varit komminister i Borgsjö församling i dryga fem år och lämnar nu för Bodum i Ångermanland.