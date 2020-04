ST för 50 år sedan: Gräsmattan premiärens behållning – eluppvärmda planer framtidsmelodin

Kampen om seriepoäng i norrtvåan inleddes på söndagen med kamratmötet mellan Härnösand och Luleå. Norrbottningarna fick med sig båda poängen hem genom att på straffspark pricka in matchens enda mål. Detta hände i första halvlekens 26:e minut sedan Härnösandsmålvakten, hockeybekantingen i Timrå, Lennart Norberg, fällt Luleås Lars-Göran Sundgren – efter att själv ha tappat bollen till Sundgren. Fram stegade talangfulle Staffan Isaksson och satte bollen i nät. Den eluppvärmda gröna mattan var ett stort samtalsämne efteråt. Bland aktörerna på planen var domaren, Bert Norman, Kvissleby, felfri.

De två SCA-fartygen Tunadal och Munksund sitter sedan i fredags fast i isvallar åtta sjömil sydost Bremön tillsammans med statsisbrytaren Oden. Konvojen var på väg in till Sundsvall när de av nordosten packade isvallarna blev för övermäktiga. Isbrytaren orkade inte längre och konvojen blev stående. Under söndagen lyckades dock Oden kränga sig loss och rekognoserade om det fanns andra vägar att ta sig in till Sundsvall. Statsisbrytaren Tor, som på söndagsförmiddagen låg vid kaj i Husum, fick order att avgå och assistera fartygen. Befälhavaren ombord på Tunadal berättar att den envetna nordostliga vinden packat isen i höga vallar i och utanför Sundsvallsbukten. Ett vårtecken, så gott som något.

För andra gången i sitt femåriga hundliv blev champion Brio Pick Pocket från Klövedal Best in show. Det hände vid den internationella hundutställningen som avslutades i Gärdehallen i går. Bio Pick Pocket är skotsk terrier och imponerad från – England.