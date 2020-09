ST för 50 år sedan: Här är sporten för alla åldrar – fråga pensionärerna!

Ett litet tips till läkare, kuratorer, psykologer som har med pensionärsproblem att göra: Om ni har svårt att finna lämplig terapi för åldringarna finns det all anledning att prata med Sverre Forslund. Han vet hur man ska attackera problemet. Sverres recept heter minigolf. En medicin som har blivit något av en fluga bland Skönsbergspensionärerna. Sverre (vit jacka på bilden) är själv minigolfentusiast och tillsammans med Kerstin har han bland annat ett SM i mixed.

– Minigolf är en sport som lämpar sig för ung såväl som för gammal, säger Sverre. När jag själv fick pension kom idén om att försöka få dom andra gubbarna med. Dom tände direkt.

Skall det blir tredje gången gillt för Lars-Erik Öberg? 1967 var han tränare för Giffarna, som kom tvåa i norrtvåan. I fjol tränade han Kuben, tigerränderna blev tvåa efter Essvik i nedre trean. När två omgångar återstår av årets serie leder Kuben med en poäng före nykomlingen Mora. I morgon åker Kuben ned till Hudiksvall, medan Mora tar emot Söderhamn hemma.

– Det lag som leder serien lördag kväll bör ta kvalplatsen till tvåan också, tycker Öberg, men helt säkert är det inte!

Publiktillströmningen vid Riksteaterns föreställningar i Sundsvall under förra verksamhetsåret var något mindre än året före – men antalet skolungdomar ökade, vilket får anses som ett glädjande tecken, framhölls vid Sundsvalls Teaterförenings årsmöte på torsdagen i teaterns foajé. Under höstsäsongen i fjol var det 7.569 besökare, under vårsäsongen 5.340. I Skönsberg var motsvarande siffror 732 och 431.