ST för 50 år sedan: Holmsundsförsvaret bjöd på "Öppet Hus" – Giffarna tackade, tog emot, vann och skuggar nu Sandviken

Holmsund bjöd Giffarna på Öppet Hus i Idrottsparken i går kväll. 6–2 (3–1) är siffror som bra nära speglar vad som hände på planen. Kanske var hemmasegern några mål för stor. Homsundsmålvakten Thomas Zackrisson – som nu årsdebuterade på gräs – får ta på sig de två sista bollarna, frisparkar från långt håll som schabblades in. Men GIF-insatsen var förstås bra. IFK Holmsund har nästan aldrig tillhört önskemotståndarna. Senaste segern kom kvalåret 1964, då man noterade 3–0 hemma. Och:

– 1956 vann vi med 6–3 här hemma, säger Pekka Nordin, som minns och var med då också.

Målskyttar för hemmalaget: Bernt Norberg (på bilden) 3, Per Bjärbo 2, Gösta Hällström 1.

Kungen skall åter avgöra Gnarpsfest. Midsommarfirandet i Gnarpsbaden är vid det här laget en (ö)känd händelse långt uppe i de kungliga gemaken. För andra gången har nämligen arrangören, Kretslogen Enighet, gått till Konungen fram för att få anordna den traditionella midsommarfesten. Precis vad som hände 1966. Även den gången sade länsstyrelsens nej. Kungen sade tvärt om ja, och efter den dagen har midsommar firats i Gnarpsbaden. På det sätt det skett.

Bilen gick av vägen och nedför en brant slänt i Bergsjötrakten. Fortsatte hundratalet meter, forcerade en stenmur och tog slutligen via ett meterhögt stenfundament ett luftsprång rakt in i hemmansägare Edvin Käcks uthus så att träflisorna rök. Ur klev den unge föraren – utan en skråma! Gick in i gården och tog till orda:

– Goddag, jag har råkat hamna i lagårn, kan jag få låna telefon och ringa polisen.