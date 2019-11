ST för 50 år sedan: Höstens simövergång är klar – Ingvar och Bettan blir klubbkamrater

Nu är Ingvar Eriksson och Elisabeth Berglund klubbkamrater! Den 20-åriga Timrånajaden har beslutat sig för att i fortsättningen tävla för Sundsvalls Simsällskap. Någon värvning ligger inte bakom övergången. "Bettan" har själv kommit till Sundsvall och bett att få tävla för Sundsvallsklubben. Hon har begärt utträde ur Timrå AIF för ett par veckor sedan och är enligt representationsbestämmelserna redan klar för SSS. Bettan har inte tävlat under de 90 karensdagar som gäller för övergångar i simning. Övergångshandlingarna har i vederbörlig ordning insänts till Svenska Simförbundet. 25-årige Ingvar Eriksson och 20-åriga Elisabeth Berglund har varit två av Medelpads och landets dominanter under 1960-talet och genom Bettans övergång till Sundsvalls SS kan damsimningen i staden få en bra puff framåt, allra helst som man inom kort får det efterlängtade nya badhuset. Just nu befinner Elisabeth Berglund i Spanien och kan inte kommentera övergången.

Det blev två medaljer för distriktet när JSM-brottningarna avslutades i Stockholm på söndagen. Leif Östman, Alnö, blev silvermedaljör i weltervikt, medan Anders Pettersson, SAIK, tog bronsmedaljen i lättvikt. Kent Jonsson, Alnö, hamnade däremot utanför medaljplats i lättvikten.

Albyborna får i dag bekanta sig med ett nytt bibliotek med en dubbelroll som minst sagt är ovanlig. Studiecirkelbiblioteken och Borgsjö kommun har gjort som Kajsa Varg, tagit vad man haver. Det är en trea i nyaste stiftelsehuset, där det erbjuds bibliotekstid, lässal och väntrum för sjuksköterska, som annars håller till i köket.