ST för 50 år sedan: Industrier fångade av Sundsvallsgruppen – som för första gången ställer ut tillsammans på museet

Till trängsel fullsatt var det i Sundsvalls museum vid lördagsstudion, då den av Sundsvallsgruppens konstnärer skapade utställningen "Arbetsmiljö i konsten" officiellt öppnades, vilket skedde med ett anförande av Sundsvalls Konstförenings ordförande Sven Fritjof. Han framförde därvid ett tack till alla de företag, som ställt sig välvilliga till att detta initiativ med nya kontaktmöjligheter för konstnärerna kunde genomföras. Han tackade även kulturnämnden, som lämnat ekonomiskt bidrag till projektets genomförande. Och så framträdde de, konstnärerna, med berättelser om möten med människor, miljö, material och maskiner. Från vänster ses: Gustav Walles, Rune Lundmark, Jonne Bergström, Hans-Eric Öberg, Karin Björklund, Curt Agge, Sven Fritjof, Sune Blomkvist och Leif Wyöni.

Sundsvalls folkmängd är på väg uppåt igen. Under de tre första kvartalen 1970 har nämligen folkmängden ökat med 533 personer och utgjorde alltså den 30 september i år 64.472 personer. Under 1969 stannade ökningen vid 344 personer. Även om ökningstakten i år inte blir densamma som under åren 1965–1968, så kommer folkmängdstillskottet som en överraskning bland annat därför att antalet färdigställda lägenheter i år beräknas bli endast 800. Största folkmängdsökningen redovisar Skön, 271 personer.

Det är Fars dag i dag. Men hur är det egentligen ställt med manssamhället. Håller det inte på att förfalla, bit för vit, medan kvinnan erövrar nya marker. ST:s Curt Blad har skärskådat mannens situation så här på Fars dag och funnit, att manssamhället är dödsdömt...