ST för 50 år sedan: Instruktivt plums i plurret och lottat för Heffners i hockeykvalet

Omkring 250 högstadieelever i Kyrkmons och Nolby skolor i Njurunda fick i går realistisk information om livräddning ur vak. Det hela ägde rum vid badplatsen Dyket och blev en kylslagen övning i dryga minus 10 grader. Gymnastikdirektör Nils-Olov Enqvist och hans lärarkollega Bertil Halvarsson – som svarade för uppvisningen i det nollgradiga vattnet – föreföll faktiskt frysa minst. Enqvist är initiativtagare till den vintriga livräddningsövningen. Han säger:

– Det är de praktiska momenten som kan bita sig kvar hos ungdomarna, därför valde vi att följa upp förmiddagens filmvisning och teoriprat med en mer realistisk övning.

De bägge lärarna hamnade i vaken på skilda sätt och visade hur man tar sig upp utan hjälp, med isdubbar och även andra hjälpmedel.

Det är nu helt klart vilka motståndare Heffners kommer att ställas mot i kvalet till ishockeyns högsta serie. Efter lottning ser spelprogrammet ut så här för medelpadingarnas del: Torsdagen 12/2: Skellefteå AIK–Heffners/Ortvikens IF. 15/2: Heffners-Bollnäs IS. 20/2: Heffners-Almtuna IS. 22/2: Bollnäs–Heffners. 27/2: Heffners–Skellefteå. 1/3: Almtuna–Heffners. De två bäst placerade lagen i kvalgruppen är klara för spel i division I nästa säsong.

48 personer omkom och 60 blev illa skadade, då Frankrike på tisdagsmorgonen drabbades av den största lavinkatastrofen efter andra världskriget. Ett kraftigt snöskred, 150 meter brett, vräkte ner över ett ungdomshotell i vintersportorten Val d'Isere i alperna. Snöskredet överraskade fullkomligt drygt 200 ungdomar, som satt och åt frukost i hotellets matsal.