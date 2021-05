ST för 50 år sedan: Internationell kongress i Sundsvall under hela pingsthelgen

Under pingsthelgen är Sundsvallsbanken säte för en internationell konferens. Närmare bestämt region Sverige-Finland "The International Association of Y's Men Clubs" – eller Y-klubbarna, som man kort kan kalla dem, och som är ett stödjande organ för KFUM/K, samt annan verksamhet i likartat syfte. Utåt sett är Y-klubbarna kanske mest kända som utgivare av den populära adventskalendern, som är knuten till ett dagligt lotteri. En specifik svensk företeelse. I fjol inbragte den 300.000 kronor netto. Detta omtalade internationella direktorn för region Sverige-Finland, Kurt Wall, Linköping, vid en presskonferens. Ansvarig för konferensarrangemangen i Sundsvall är Jan-Erik Söderlund. På bilden, fr v: Sundsvallsklubbens president Nils-Arne Lundberg, Inga-Maj Lundgren, Jönköping och regionens vice president Ingemar Wahlström, Nässjö.

Vid Svenska frälsningsarméns kongress i Sundsvall i går, lördag, beslutade man göra ett uttalande i mellanölsfrågan, där man vädjar "till alkoholpolitiska utredningen, Sverige regering och dess riksdag, att nogsamt ompröva hela frågan om mellanölet i dess nuvarande utformning". I uttalandet heter det bland annat: "Mellanölet infördes 1965 främst för att styra konsumtionen från starkare spritdrycker till svagare. 1969 konsumerade svenska folket 311 miljoner liter mellanöl. Trots denna stora konsumtion har inte sprit- och vinkonsumtionen sjunkit, utan tvärt om ökat".

Det internationella skidförbundets kongress i Jugoslavien valde i går Falun till VM-ort för 1974-års skid-VM.