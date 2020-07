ST för 50 år sedan: Klart med universitetsfilial i Sundsvall – startar i höst med tre ämnen

Efter ett intensivt förberedelsearbete den senaste tiden har Sundsvall nu fått klartecken till att det blir en akademisk 40-poängskurs i sociologi i Sundsvall, med början i höst. Därmed är det också klart att det som närmast kan betraktas som en universitetsfilial i Sundsvall får starta med tre ämnen: 1: Matematik, 2: Sociologi, 3: Administrativt systemarbete. En schematiskt presentation ses här av utbildningarna som staden anordnar i samarbete med universitetet i Umeå, som sköter intagningsarbetet.

Höstkursen på Hussborgs lanthushållsskola i Johannisberg fick en smått historisk start. Bland de 30 eleverna som i går ryckte in återfanns nämligen 16-årige Olle Rapp från Torpshammar. Han är den förste pojken i någon av lanthushållsskolans kurser under de drygt 50 år skolan varit i verksamhet. Det talas om jämlikheten mellan könen. Varför ska den enbart vara flickorna förbehållen, menar tydligen Olle Rapp. Han hade att välja mellan fackskola och den grundläggande hemtekniska kursen vid Hussborgs lanthushållsskola. Olle kom in på båda, men valde Hussborg, som ger honom en bra praktik för en framtid i något vårdyrke.

Annons: Linjeflygs sommarprogram: Flyg till Stockholm! 82:- (Åttiotvå kronor!)

Aldrig tidigare har Ni kunnat flyga till så lågt pris. Bara 82 kronor med Linjeflyg från Sundsvall till Stockholm! Förmånserbjudandet gäller tiden 27/7–13/8 och avser middagsturen kl. 12.00 (lördag 10.45).

Välkommen in på närmaste resebyrå eller SAS/Linjeflygkontor så får Ni alla närmare upplysningar! Inrikesflyget Linjeflyg