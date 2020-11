ST för 50 år sedan: Kylslagen traditionell skyltsöndag och fullsatt i många kyrkor

Det mesta höll sig innanför de traditionella ramarna när ST vandrade runt i novemberkylan under skyltsöndagen. Det var tomteskägg och papperstrumpeter, lottförsäljning och grillade korvar. Inte bara inne i Sundsvall, utan också ute i "förstäderna".

Och tidigare under dagen noterades fulla hus i de olika kyrkorna. Traditionellt när vi går in i advent, det också...