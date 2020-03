ST för 50 år sedan: Landslagsledningen inventerade potentiella mellannorrländska storspelare

16 spelare var kallade, elva dök upp. Under en och en halv timme fick de på Kubenplan visa upp sig för – och drillas av – fotbollens förbundskapten Orvar Bergmark och dennes högra hand, ungdomsinstruktören Georg "Åby" Ericson. Det handlade om en talanginventering av de bästa och största talangerna i U-landslagsåldern, 19–23 år. I högt tempo fick grabbarna visa hur de har skött träningen i vinter. Det var nickdueller, rephoppning, hopp med vändning över rep, två-måls-spel och korta rusher med vändningar (mjölksyreträning) på löpande band.

– Det är bara bra att dom får lära vad ett träningspass egentligen är, menade Orvar. Jag har en känsla av att det inte körs lika hårt och intensivt i klubbarna, som vi gjorde här i dag.

Orvar förordade också mer bollträning, nu när vädret så medger detta. Fem medelpadingar var med i testet: Kenneth Thunberg, Alnö IF, samt GIF-kvartetten Börje Andersson, Stefan Pettersson och Björn och Lennart Broman. Den sistnämnde kör här spänstträning.

Aluminiumkompaniet i Sundsvall har hunnit längst i hela världen när det gäller miljövård inom sin bransch. SAKO är nämligen den enda aluminumindustri som har ett så väl utbyggt avgasreningssystem. Man renar både processgaserna från elektrolysugnarna och ventilationsluften och sprider dessutom efter denna effektiva rening ut utsläppen på hög höjd.

18-åriga Rose-Mary Brown räddade på lördagskvällen Eurovisionsschlagertiteln till öriket när irländskan med "All kinds of everything" tog hem segern före tvåan, engelskan Mary Hopkins. Inga nordiska länder deltog i tävlingen.