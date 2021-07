ST för 50 år sedan: Låntagarna lånar och laddar upp för massor av läsning under semestern

Just nu håller man vid stadsbiblioteket i Sundsvall på med att föranstalta om inköp av böcker till sin nyaste filial, den i Nacksta, som skall öppnas i vår. Vikarierande inköparen Raoul Erixon berättar att 100 000 kronor har antagits. För den summan får man cirka 6 000 böcker – som skall vara ett huvudbibliotek i miniatyr, där flera av huvudbibliotekets avdelningar skall vara representerade. Och intresset för att låna böcker är just nu stort. Större än mitt i vintern. I tisdags hade man sålunda 460 lån. Normalt är det ett par hundra. På bilden ses Sundsvallsflickan Christina Svalstedt med rader av lådor med kort på böcker, som är utlånade över hela sommaren. Och just att kunna ha böckerna under längre tid sommartid – ända till september – tros vara en förklaring till den hausse som biblioteksverksamheten upplever denna sommar.

– Har ni några prylar från 1700-talets Sundsvall så är ni välkommen att låta visa dem på utställningen "Sundsvall från fyra sekler", som för närvarande pågår på Sundsvalls museum, säger t.f. museichefen, fil. kand. Helge Andersson.

Genom att de stora stadsbränderna tagit kål på det mesta längre bakåt i tiden har tonvikten lagts på att genom ett antal bilder och inlånade föremål från exempelvis Nordiska museet, kyrkor och olika arkiv, skapa miljöer som speglar staden från 350 år sedan och framåt. Men okända fynd välkomnas.

Nu är intagningen klar för gymnasieskolan i östra Medelpad. 2 000 elever sökte – 1 600 kom in, vilket betyder att 400 inte kan få sin önskade utbildning.