ST för 50 år sedan: Majtåg i vårsol demonstrerade för ökad trygghet och mot USA:s krigföring

Solen gav glans över årets förstamajfirande i Sundsvall. Det gav också utslag i ett mäktigt demonstrationståg, som i tre sektioner vandrade till Stora torget längs en marschväg kantad av åtskilliga tusen vårflanörer. Statsrådet Sven Andersson var mötestalare under mottot "Ökad jämlikhet". USA:s militära inhopp i Kambodja blev dock en aktuell upptakt i hans tal. Hela världen är bestört över denna händelse, förklarade han. Arbetarrörelsen inom Sundsvallsdistriktet slöt mangrant upp till tåget. Demonstranterna tryckte på ett rättvisare samhälle, om bättre och tryggare arbetsmiljö, om solidaritet med de förtryckta folken, och man demonstrerade vidare för bland annat slopande av ackord.

En framställning om anslag till pulkor för sjukvårdstransport har kommit Haverö kommunalnämnd till del. Olycksfallsrisken är särskilt stor på grund av de vidsträckta områden kommunen omspänner och med anledning därav finner nämnden förslaget motiverat och kommande fredag behandlas det av kommunfullmäktige. De två bårbilarna i Haverö skall kompletteras med fyra pulkor, som placeras ut hos Olle Magnusson, Överturingen, Per Vallin, Haverövallen, Anders Fredlund, Östavall och Helmer Johansson, Byberget.

Cirka 500 teleabonnenter i Stockviksverken blev på i går utan teleförbindelse på grund av ett kabelfel. Personal från televerket sattes omedelbart in för att lokalisera felet. Kabelfel av den aktuella typen är mycket vanliga just vid tjällossningen, då fukt lätt tränger in i kablarna vid tjälskador och orsakar omedelbart telestopp.