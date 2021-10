ST för 50 år sedan: Makalös vändning i Homsund av GIF – som får sällskap av Kuben i tvåan nästa år också

– Det behövs tydligen att vi skall behöva spela med kniven på strupen för att grabbarna skall börja att inse att det är allvar! En sådan utskällning som de fick i pausen har de aldrig någonsin fått...

Stig Lindqvist, GIF-lagledaren visste inte vilket ben han skulle stå på sedan hans lag på söndagen kvaddat IFK Holmsund på Kamratvallen. 3–4 till slut för gästerna, som låg under med 3–0 i halvtid. Men knappt två minuter in på andra halvlek reducerade GIF till 3–1 och tre minuter senare var 3–3 ett faktum. Oavgjort räckte, men Per Bjärbo gjorde också ett segermål för Giffarna, som slutade på femte plats med 25 poäng och klarade kontraktet på Ljusdals bekostnad. Kuben, som inför drygt 1 000 personer hemma klarade 0–0 mot seriesegrande Sandvikens IF, hamnade på sjunde plats. Ljusdal fick alltså respass – trots seger i Skellefteå – och åker ur tolvlagsserien med 24 ihopspelade poäng och plusmålskillnad. På bilden GIF-kvartetten som sänkte ex-allsvenska Holmsund: Bernt Norberg, Gästa Hällström, Lennart Andersson och Per Bjärbo.

Inför en tyvärr fåtalig publik infriade hemmaförarna Håkan Andersson (500 cc) och Christer Sjöbom (250 cc) de förväntningar man haft på dem och vann var sin klass. Pelle Berggren körde också mycket snyggt och blev fyra i sin klass (50 cc). De sex heaten motocrosstävlingen avverkades på två och en halv timme och det mesta gick bra för arrangörerna.

Medelpadssimmarna orkade endast med en medalj andra Sum-Sim-dagen. Den svarade Timrås långdistanssimmare Börje Holmberg för. Brons på 400 fritt.