ST för 50 år sedan: Man tager vad man haver och uppfinner nytt – så blir en gammal ladugård en ny swimmingpool

Uppe på bergsklacken i Åsens by i Ljustorp kan ni finna en sådan modernitet som en swimmingpool. Det unika med denna är att den är byggd på resterna av en gammal ladugård – och gården är Ljustorps äldsta, från 1650-talet. Samtidigt torde man väl kunna säga, att få swimmingpooler i det här landet kan tävla med den vackra utsikten som breder ut sig här uppifrån, med Ljustorpsdalen långt under och berg och blånande höjder så långt ögat når. Och så swimmingpoolens alpsjöblå vatten. Den som byggt den här poolen är distriktschefen Helmuth Tietze, som köpte den gamla Ljustorpsgården för några år sen för att tillbringa fritiden.

Kvartsit, bruten i en fyndighet i Hassela, välsignas just nu av vägfarare på E 75:ans sluttamp före gränsöverfarten till Jämtland. Den lyser vit också de gånger regnet dämpar sikten. Den blanka, svarta asfalten – "ljusätaren", som brukar göra mörkerfärder i våtväder till tröttande upplevelser, är dold under hälsingeberget. Essingeleden har också fått Hasselkvartsit i sin yta. E 4:an vid Årskogen och Härnösand likaså. Stenen förefaller kunna bli en stor försäljningsartikel för Bergsjöföretaget Råsjö Kross. Kvartsit har en mängd fördelar framför annat ytbeläggningsmaterial, som granit och gnejs. Behåller vitheten under regn och den är starkare.

Sundsvalls Verkstäder har hamnat i den svenska industrins lönsamhetstopp. Utredningen som Veckans Affärer presenterar visar att Sundsvallsföretaget med glasmaskiner som specialitet ligger på sjätte plats med en omsättning på 124 miljoner 1970.