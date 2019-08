ST för 50 år sedan: Medelpad tog två guld under Nordiska mästerskapen och ST:s 225 tons offsetpress spann som en katt i premiären

Strålande NM-upptakt i simning för Medelpad i Östersund. Medelpad tog två guld i lagkapp och ett individuellt silver när mästerskapet inleddes under gårdagen. Timråflickorna Elisabeth Berglund och Vera Kock ingick i det segrande svenska laget på 4 x 100 meter frisim. Sundsvallsgrabben Ingvar Eriksson simmade den avslutande frisimssträckan i laget som vann guld på 4 x 100 meter medley. På bilden finländaren Pertti Laaksonen och hans besegrare på 200 meter bröstsim Tomas Jonsson, Sverige.

En jätte på 225 ton började röra på sig. Ett förväntat väldigt muller uteblev när Sundsvalls Tidnings nya offsetpress kördes igång under onsdagen. Den unga GMA-maskinen spann som en belåten katt och gjorde konstruktör, chefsmontör och ST-cheferna, som alla följde evenemanget, smilande belåtna. Än återstår en tid innan de första ST-exemplaren får svärta och färg från pressens valsar.

Skolungdomar sommarjobbar för att de äldre skall få semester. Under sommaren är det mycket ungt folk som sköter vuxnas sysslor för att äldre skall få semester och vila upp sig. Ungdomarna offrar sig alltså samtidigt som de får in en och annan krona. De flesta ungdomarna jobbar några få veckor, men det finns också de som sliter med arbete hela sommaren och bara unnar sig några dagars ledighet innan skolklockan ringer in för höstterminen 1969.