ST för 50 år sedan: Miljonbrand i Sundsvalls hamn – rasrisken överhängande bland glödande balar

Vid en våldsam brand i NCB:s massaupplag på järnvägskajen i Sundsvall på måndagseftermiddagen vållades skador för miljonbelopp. Östra delen av det stora upplaget brann, uppskattningsvis cirka 15 ton och brandkåren fick ett hårt och riskfyllt arbete med släckningen. Rasrisken bland glödande massabalar var hela tiden överhängande. Branden upptäcktes vid 17-tiden. Rökutvecklingen från branden var våldsam och hettan intensiv. Ett intilliggande kolupplag var hela tiden i fara att antändas, likaså kolkrossanläggningen. Släckningsarbetet pågick sedan med framgång under hela kvällen och natten, men funderade under kvällen på att sätta in truckar för att frakta bort en del av de massabalar som brunnit för att lättare komma åt eldhärden.

Torpshammar i Torp är i dessa julidagar billigaste platsen i Medelpad för att tanka bilen. Där kostar bensinen en 10-öring mindre per liter än normal. Anledningen är ett bensinkrig mellan den 20 år gamla BP-stationen efter E75 och ett nyetablerat företag med lågprisbensin i Gim på södra sidan Ljungan. I dagsläget ligger BP något lägre än konkurrenten. 88 öre litern för 94-oktanig bränsle och 94 öre för 100-oktanig. Det är dock att märka, att detta pris tillämpas endast för kända personer från Torp. Turister och genomresande får betala ordinarie pris.

– Jag orkar inte ens träna, säger Anne-Marie Nenzell, nyss hemkommen från två 800-meterslopp på kontinenten. Vidare läkarundersökningar väntar och nu avstår IFK:s medeldistansstjärna SM i Sollentuna och troligen också EM.