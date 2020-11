ST för 50 år sedan: Nybyggda "tårtan" i Indal färdig – ska bli ett lyft för alla möjliga verksamheter

1,7 miljoner kronor har det kostat att bygga, men nu står den klar, byggnaden som ser ut som en jättelik tårta – eller kanske hellre en brödkaka, eftersom det har ett hål i mitten. Det handlar om det nya samlingshuset i Indal. En skapelse med plats för 250 personer i samlingslokalen, där alla önskemål torde kunna bli tillgodosedda och som invigs på söndag av landshövding Hjalmar Nilsson och biskop Arne Palmqvist. Här går det nämligen alldeles utmärkt, att hålla församlingsaftnar, att ha bröllopsfester och begravningskaffe, att spela bordtennis, att ha sammanträden, att dansa, att spela bingo, och att både visa film eller spela teater från scenen.

De flesta industrier i Sundsvallsområdet stänger under jul och nyår. Bara vaktpersonal och underhållsarbetare jobbar under helgerna. Driften i övrigt står stilla. Sundsvalls Verkstäder stänger både i jul och nyår. De enda som kommer att finnas i lokalerna är den ordinarie vaktpersonalen. Hela SCA stänger också. Men det blir febril verksamhet under helgerna i alla fall, då det som inte hunnits eller kan repareras medan driften är i gång, skall ses över. Både ordinarie reparatörer och extra inkallad personal väntas dra in i lokalerna för att utföra dessa sysslor.

Nya tågindragningar signaleras av SJ inför den tidtabell, som skall träda i kraft den 23 maj nästa år. I det tidtabellsförslag, som nu gått ut till kommunala myndigheter på olika platser, talas det om genomgripande förändringar för inte minst bandelen Sundsvall–Ånge–Bräcke–Östersund. Vissa tågpar försvinner. Rälsbussar likaså.