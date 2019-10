ST för 50 år sedan: Pälsängern och hästmyran tungviktare bland nutidens svenska bostadsohyra – Anticimex i har fullt upp

Det där med ohyra i fastigheter har blivit aktuellt i Sundsvall under senaste veckan. ST tog kontakt med utrotningsexpertisen på Anticimex, som dagligen har till uppgift att gå i närkamp med parasiter av olika slag. Kåren behövs. Bara i Sundsvallsområdet beräknas 60 procent av fastigheterna vara bebodda av ängrar och andra parasiter. Visserligen har ökad hygien och effektiva bekämpningsmedel nära nog raderat ut vägglusen, men just päls- och fläskängrar har en förmåga att leta sig in i även den modernaste fastighet. Lägger sina ägg – 50–100 stycken – på vårkanten, och under hösttiderna börjar sedan larverna röra på sig, gillar att ta plats i garderober och kan sedan angripa klädförrådet. En annan modern bostadsohyra är silverfisken, som är mer "ofarlig", men kan verka skrämmande. Trivs i toalett- och badrumsmiljöer och det händer att den angriper klistret bakom tapeterna. Men det finns förstås fler skadedjur. Som råttor, hästmyror och mjölbaggar. Tur då att inspektör Östen Olofsson (bilden) kan ta på sig full stridsmundering och gå till attack...

Vem skulle inte vilja bli Medelpads Lucia 1969? Sundsvalls Tidning inbjuder alla flickor i Medelpad att vara med och tävla för 39:e gången i ordningen. Som vanligt svarar Lions Club i Sundsvall för de lokala arrangemangen.

Bäckström & Co exploaterar tillsammans med Matfors kommun ett område i Ängom, i närheten av E 75, avsett för småhus. Den plan som uppgjorts omfattar 41 villor och 24 radhus. Man har i år börjat med villorna och de skall byggas under en treårsperiod.