ST för 50 år sedan: Pelle Svensson försvarade världsmästartiteln och derbyseger stärker Kubens aktier

– Jag har aldrig varit i bättre form än nu! Tycker själv att jag har gjort en helt fantastisk insats, sade en jättelycklig Pelle Svensson sedan han försvarat sin VM-titel i lätt tungvikt från Edmonton i Kanada i fjol.

Nu var bulgariska Sofia skådeplats och under finaldagen bollade "Pelle-Sving" ut hemmahoppet Kolev med 6–1 i poäng inför 30 000 besvikna åskådare. Sedan tillät sig världsmästaren lyxen att hjälpa sin gamle brottarkompis Nicolae Martinescu, Rumänien, till silverpengen före bulgaren, genom att förlora med 5–3 i den sista matchen. Den förlusten spelade emellertid ingen roll för Pelle Svenssons del. Pelle, som efter detta siktar in sig på att i München nästa år sätta pricken över i:et med ett OS-guld.

En utvisning och sex varningar fick division II-fotbollens hårdaste rättskipare K. A. Ohlsson från Stockvik tillgripa i derbymatchen mellan Timrå IK och Kubikenborgs IF, vilken de sistnämnda – om än med stor vånda – lyckades ta hem med enda målet inspelat ett par minuter in på andra halvlek genom yttern Bert-Ola Carström. Det var nervöst till tusen, särskilt hos de tigerrandiga, som kostade på sig missar på löpande band framför Timråmålet, sedan hemmalaget decimerats genom ovannämnda domaringripanden. 479 personer räknades in och de två derbypoängen gör att Kuben sensationellt är placerat på femte plats i tabellen.

I lördags bakade Otto och Linnea Åhlin på Alnö sina sista bullar. Det var slutet på en 39-årig period med Åhlins, men bageritraditionen på platsen har mer än hundraåriga rötter.